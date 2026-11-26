IT之家 11 月 26 日消息，马自达花了近四十年时间凭借 MX-5 树立起品牌口碑，但如今这家公司显然不再认为这款备受喜爱的敞篷跑车不可或缺。当被问到这家日本车企能否想象一个没有这款双座跑车的未来时，一位高管的回答相当直白：“当然可以，完全可以。”

这话恐怕不是 MX-5 车迷想听到的。IT之家注意到，马自达英国销售总监劳拉 · 布雷利（Laura Brailey）在接受 Auto Express 采访时解释说，公司如今已不那么依赖这款小跑车来塑造自己的品牌形象。不断壮大的 SUV 阵容，尤其是销量极为成功的 CX-5，帮助拓宽了公众对马自达的认知。

“MX-5 在我们整体产品阵容中的销量占比相对较低，”布雷利说，并补充道，与十年前相比，马自达如今不再那么依靠这款敞篷跑车来获得辨识度。

马自达的跑车不会消失，但变化正在到来

从商业角度看，这个逻辑说得通，但对于这款业界历史最悠久的车系之一的拥趸来说，这话未必让人安心。毕竟 MX-5 并不是马自达产品序列里普通的一员，它可以说是最能体现这家公司在“驾驶乐趣优先于绝对性能数据”时能做到什么程度的车。

在 MX-5 车迷开始写悼词之前，先有个好消息：马自达目前没有停产现款第四代车型的打算。更大的疑问在于它的继任者，虽然马自达此前曾表示开发工作已在推进，但量产时间表仍不明朗。该公司英国董事总经理杰里米 · 汤姆森（Jeremy Thomson）暗示，下一代跑车可能会走混动路线：“会有很多人说，‘没有内燃机就不是 MX-5’。但当我们展望未来 ——2030 年之后 —— 结论很清楚：电动化迟早要来到每一款车上。”

下一代 MX-5 必须守住自己的根

马自达并没有听到多少对电动版 Miata 的需求，车迷们似乎更希望这款跑车在现有配方上继续进化，而不是彻底推倒重来。这与全行业向电动化推进的大势形成了有趣的对比。马自达清楚，这款跑车的魅力很大程度上来自它的简单、轻量、手动变速箱、后轮驱动和自然吸气发动机。即便电动化最终难以回避，用电池替换这套配方也可能会很棘手。

问题在于，下一代 MX-5 能否在满足日益严苛的法规的同时，保住它最初的吸引力。毕竟，马自达或许不再需要 Miata 来定义自己的身份，但如果失去这款可以说是最能代表其精神的车，那实在可惜。