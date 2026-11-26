IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，新款奇瑞风云 T9 插电式混合动力中型 SUV 完成申报。

IT之家注意到，本次申报的奇瑞风云 T9 为插电式混合动力多用途乘用车，车身长宽高分别为 4802mm/1927mm/1766mm，轴距为 2750mm，尺寸明显提升，提供 235/55R19、245/50R20 两种规格轮胎，配备承载式车身结构，最高车速为 180km/h。

外观方面，新款风云 T9 采用风云家族化设计，取消大尺寸进气格栅，采用双透镜一体式大灯。车身侧面线条与现款车型保持一致，换装传统样式门把手。

动力方面，新车搭载型号为 SQRH4G15 的 1.5T 汽油发动机，由奇瑞汽车股份有限公司生产，排量为 1499ml，额定功率 82kW，发动机最大净功率 71kW，油耗申报值为 0.77L/100km。储能装置为磷酸铁锂蓄电池，由合肥国轩高科动力能源有限公司生产。

配置方面，新车整备质量为 1955kg（5 座版）、2015kg（7 座版），总质量为 2610kg。车辆配备防抱死制动系统（ABS），可选装轮辋、前后保险杠雷达、侧标摄像头、四门装饰板扰流板、高位制动灯、ETC 车载装置，同时标配汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ 插电混动版