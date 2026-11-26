IT之家 11 月 26 日消息，苹果在韩国正面临一项正式调查，调查指控其 iPhone 16 的广告宣传就 Apple Intelligence 功能的可用性误导了消费者。

韩国公平交易委员会（FTC）的调查人员已将苹果及苹果韩国公司移交审查，称 Apple Intelligence 有多项功能未能按宣传兑现，包括 Genmoji、图像游乐场（Image Playground），以及 Siri 理解个人上下文和识别屏幕内容的能力。

这些指控的核心在于，苹果是否充分说明了哪些功能可用、其余功能何时推出。举例来说，FTC 的报告指出，Siri 的个人上下文能力曾被宣传为将于 2025 年 4 月初在韩国提供，但直到 2026 年 10 月才真正上线，晚了大约 18 个月。

据韩联社（Yonhap News Agency）报道，苹果对调查人员的结论提出异议，称公司已就功能可用时间作出提前告知。委员会尚未作出最终裁定，也未处以罚款。

此案是在美国和苹果其他主要市场出现类似针对 Apple Intelligence 广告的投诉之后发生的。2025 年 4 月，在美国全国广告审查委员会（National Advertising Division）介入调查后，苹果从其 Apple Intelligence 页面撤下了“现已可用”的营销表述。该广告监督机构认为，这一措辞暗示页面所列功能全部可用，而解释分阶段上线的脚注说明不够清楚。苹果不同意该结论，但最终遵从了建议。

苹果还在 2026 年 5 月同意以 2.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 16.7 亿元人民币）和解一起美国集体诉讼，该诉讼指控苹果在 2024 年 9 月 iPhone 16 发布时，就 Apple Intelligence 和 Siri 功能的可用性误导了购买者。