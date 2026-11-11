苹果计划限制 Apple Intelligence 云端 AI 使用额度：可订阅 iCloud+ 套餐扩容，Logic Pro 已单独售卖用量包

IT之家 11 月 11 日消息，苹果计划对部分 Apple Intelligence 云端 AI 功能实施使用额度限制，用户未来可以付费获得更多使用额度。

根据苹果发布的支持文档，部分依赖服务器端模型的 Apple Intelligence 功能将受到使用限制，涉及 Siri AI、图乐园、照片应用中的智能编辑工具，以及「快捷指令」中的 AFM 3 Cloud 和 AFM 3 Cloud Pro 模型等功能。

此外，使用苹果私有云计算系统中 Apple Foundation Models 的第三方开发者应用也可能受到限制。

在此之前，苹果已经在专业音乐制作软件 Logic Pro 中推出额外 AI 用量包，美区售价为 49.99 美元（IT之家注：现汇率约合 334.3 元人民币）。

具体而言，照片应用中的相关工具包括「清理」「扩展」和「空间重新构图」。当用户达到某项功能的使用上限后，该功能需要等待一段时间才能重新使用。苹果表示，具体限制可能根据功能类型、请求复杂度、系统需求和系统策略等因素动态调整。

苹果此前在官方新闻稿中表示，依赖云端模型的部分 Apple Intelligence 功能设有每日使用限制，通过大多数 iCloud+ 订阅套餐可以获得更多使用额度。不过，目前苹果尚未公布具体哪些套餐包含额外额度、各套餐对应的使用上限以及独立付费方案的定价。

苹果高管之前也曾在财报电话会议上也重申了涉及服务器的云端 AI 功能将有使用限制，需要更高容量的用户未来可通过付费获得扩展访问。具体限制数值、超时时长、定价及确切实施时间尚未公布。

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