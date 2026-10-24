大众安徽与众 09 上市：5 米长纯电轿跑，双十一惊喜价 16.99 万元起

IT之家 10 月 24 日消息，大众安徽旗下与众 09 今日上市，定位“智能美学纯电轿跑”，共推出 3 款车型，双十一惊喜价 16.99 万元起。

IT之家附价格如下：

Ultra 官方指导价 17.99 万元，双十一惊喜价 16.99 万元

满配版官方指导价 21.99 万元

Max 版官方指导价 24.99 万元

新车长宽高分别为 5081mm*1980mm*1509mm，轴距 3030mm，共推出耀夜黑、晨光白、暮光紫、晴海蓝等 4 种漆色；还有三种内饰，包括暖居米、云雾紫、隐夜黑三款颜色选择。

内饰方面，与众 09 采用较为科技感的方案，配备贯穿式空调出风口，中控带有大尺寸悬浮屏幕，整合手机无线充电、杯托和储物盒。该车将搭载端到端智能辅助驾驶模型，可实现高速 / 城区 NOA 和车位到车位 AI 代驾。标配图灵 AI 芯片，总算力 750TOPS，拥有多种激光雷达。

动力方面，与众 09 推出单电机、双电机四驱两套纯电动力版本。其中单电机车型峰值功率 230kW；双电机四驱车型搭载前 140kW、后 230kW 双电机。与众 09 是大众首款搭载 5C 超充技术的车型，全系标配宁德时代神行电芯，峰值充电功率超过 520 千瓦，充电 5 分钟可补能 250 公里，CLTC 续航里程达到 755km/705km。