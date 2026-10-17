新增激光雷达：大众安徽全新与众 06 / 与众 07 正式上市，首发惊喜价 9.99 万元起

IT之家 10 月 17 日消息，大众安徽宣布旗下全新与众 06 和与众 07 正式上市，与众 06 官方指导价 12.99-16.99 万元，其中 Lite 版提供了“双十一惊喜价”，定价 11.99 万元；与众 07 官方指导价 10.99-14.99 万元，其中 Lite 版同样推出了“双十一惊喜价”，定价 9.99 万元。

新款与众 06 售价 车型 官方指导价（万元） 双十一惊喜价（万元） Lite 12.99 11.99 Pro 14.99 - Ultra 16.99 -

新款与众 07 售价 车型 官方指导价（万元） 双十一惊喜价（万元） Lite 10.99 9.99 Pure 11.49 - Pure SE Plus 12.99 - Ultra 14.99 -

新款与众 06 带来了全新“暮蓝”车色，前脸采用封闭式设计，车身使用半隐藏式门把手，车尾集成了后扰流板、尾灯以及高位刹车灯。而新款与众 07 前脸同样采用了封闭式设计，使用隐藏式门把手，前后均配备贯穿式灯带。

两款车型最大的亮点是车顶配备了激光雷达，采用征程 6H 芯片，拥有城区领航辅助能力，号称能够实现从“车位到车位”的无缝衔接，适配城市 U 型路口掉头、窄路会车、闸机智能识别等复杂城市路况。