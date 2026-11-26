IT之家 11 月 26 日消息，今年 10 月，微信 iOS 平台迎来了 8.0.80 正式版更新，官方更新日志为“解决了一些已知问题”。

IT之家在实测过程中发现，该版本微信在卡包中上线了 NFC 交通卡，宣称“无需找码，手机一碰秒过闸”。

需要注意的是，这张 NFC 交通卡东莞地铁、公交可用，开通需预充值 30 元，退卡时卡内余额可退。卡片添加后，无需联网和解锁屏幕，可快速过闸。

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延伸阅读

NFC 交通卡本质上是一张写入手机安全芯片的虚拟交通卡，开通后由手机的 NFC 硬件模拟卡片信号完成刷卡扣费，微信主要提供开通与管理入口，实际刷卡时并不需要微信在前台运行，前提是手机支持并已开启 NFC 功能。

微信 NFC 交通卡此次支持的东莞通，全称为“岭南通 · 东莞通”，符合交通运输部“交通联合”标准，除东莞市内公交、地铁外，还可在全国 330 余个地级及以上城市以及香港、澳门部分公共交通场景使用。其中刷东莞地铁可享九折优惠。

东莞通 NFC 交通卡此前已登陆手机厂商钱包。2025 年 7 月 29 日，华为、荣耀、OPPO 手机用户可开通岭南通 · 东莞通 NFC 交通卡，开卡优惠期间仅需 9.9 元，该卡最低充值金额同样为 30 元，使用城际线路时还需前往车站自助设备完成实名绑定。

微信在卡包中布局 NFC 交通卡已有多年。2021 年 12 月，微信联合羊城通在广州上线“NFC 公交乘车”功能，率先支持华为设备，用户可在“微信-我-卡包-交通卡”中开通 NFC 交通卡，此后 OPPO、小米、一加、中兴、vivo、荣耀、魅族、iPhone 等机型陆续支持。

开通时，用户需在微信“我-卡包-添加交通卡”中选择所在城市并添加带 NFC 标识的卡片，再按提示跳转至相关小程序完成开通与充值；使用前须确保手机 NFC 功能已开启，否则无法正常刷卡。