IT之家 11 月 25 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 昨日（11 月 25 日）发布报告，称 2026 年第三季度全球智能手机销量同比下降 16%，降幅较第二季度（11%）进一步扩大。第一季度的降幅仅为 4%，下滑态势已连续三个季度加深。

该机构认为导致全球智能手机销量持续下滑的主要原因是内存供应危机，这场危机重创入门级市场，也推高了中高端产品的价格。

按操作系统划分，安卓本季度全球份额为 74%，较去年同期下降 5 个百分点，创下历史上第三季度的最低水平。报告指出，安卓产品覆盖各个价位，受市场放缓的冲击更大。

苹果则表现亮眼。iOS 份额升至 21%，创历史上第三季度最高纪录。iPhone 销量同比增长 2%，其中 iPhone 18 Pro 系列的表现好于上一代的 17 Pro 系列。新机发布后，iPhone 全线产品价格上调，但需求依然强劲。

在中国市场，华为是本季度的亮点。华为销量同比增长 12%，而同期中国大陆市场整体下滑 10%。鸿蒙系统占据中国大陆 22% 的份额。畅享 90 Pro Max、Nova 16 和 Mate 80 系列是增长的主要推动力。

分地区看，中国市场安卓份额为 60%，iOS 为 18%。美国市场 iOS 占 54%，安卓占 46%。印度市场仍以安卓为主，份额高达 92%，iOS 为 8%。全球范围内，鸿蒙份额为 5%。

全球范围系统版本分布变化情况：

操作系统 2024 年第三季度 2024 年第四季度 2025 年第一季度 2025 年第二季度 2025 年第三季度 2025 年第四季度 2026 年第一季度 2026 年第二季度 2026 年第三季度 安卓（Android） 80% 74% 76% 79% 79% 72% 73% 75% 74% iOS 16% 22% 19% 17% 17% 24% 22% 20% 21% 鸿蒙（Harmony） 4% 4% 5% 4% 4% 3% 5% 5% 5%

中国市场智能手机系统版本分布变化情况：

操作系统 2024 年第三季度 2024 年第四季度 2025 年第一季度 2025 年第二季度 2025 年第三季度 2025 年第四季度 2026 年第一季度 2026 年第二季度 2026 年第三季度 安卓（Android） 69% 64% 67% 66% 69% 61% 63% 58% 60% iOS 14% 17% 14% 16% 16% 22% 17% 18% 18% 鸿蒙（Harmony） 17% 19% 19% 17% 17% 16% 19% 24% 22%

IT之家附上参考地址

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。