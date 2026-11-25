IT之家 11 月 25 日消息，谷歌 Chrome 开发者团队今日在 X 平台发文，公开支持 Firefox 浏览器开发商 Mozilla 此前针对苹果 iOS 浏览器引擎限制的投诉。

IT之家了解到，Mozilla、Shopify 等 5.5 万家企业和民间组织近日向欧盟委员会发出联名信，要求欧盟向苹果施压，彻底开放 iOS 系统第三方浏览器引擎。

苹果从 2024 年初开始允许欧盟地区的 iOS 设备使用第三方浏览器引擎，但该联盟表示，由于苹果设置的种种限制，目前没有任何一家浏览器厂商能从 WebKit 迁移至其他引擎。

Mozilla 曾在此前表示，公司无法通过更新现有 Firefox 的方式，直接将 WebKit 内核替换为 Gecko。因为按照苹果的要求，公司必须单独开发新浏览器并分发一个全新 App。

Chrome 开发者团队则表示：“我们认同 Mozilla 的看法。欧盟要求 iOS 支持第三方浏览器引擎已经有三年左右，但由于苹果设置的种种限制，至今没有任何第三方引擎的互联网浏览器推出。强迫浏览器厂商发布独立应用，并重新获取用户。这种所谓的选择只是纸面功夫，并非实际行动。”