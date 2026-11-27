IT之家 11 月 27 日消息，YouTube 博主 Jam Ancheta 于 11 月 25 日分享了一段视频，展示了三星 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 两款手机的机模，为三星新款旗舰手机带来更直观的参考。

从视频来看，黑色款 Galaxy S27 Pro 与白色款 Galaxy S27 Ultra 均采用了重新设计的后置摄像头模组。两款机型的摄像头布局基本一致，整体视觉风格与此前曝光的模型机图片相符。

模型机背面似乎出现了四个“摄像头”，但此前消息称实际产品很可能并非四摄，三星会砍掉 3x 长焦镜头和激光对焦模块。由于摄像头模组中未见 LED 闪光灯，其中一个开孔很可能只是模型机用来模拟闪光灯位置，正式版预计仍为三摄配置。

尺寸方面，视频中的 Galaxy S27 Ultra 据称与 iPhone 18 Pro Max 相近，而 Galaxy S27 Pro 则大致相当于标准版 iPhone 18 Pro。两款机型还可能延续 Galaxy S26 系列的扁平边框设计，包括相似的音量键、电源键以及接口布局。

影像规格方面，此前消息称 Galaxy S27 Pro 预计搭载 2 亿像素主摄、5,000 万像素超广角镜头，以及支持 3 倍光学变焦的 1,000 万像素长焦镜头；Galaxy S27 Ultra 则可能沿用相同的主摄和超广角方案，但配备升级后的 5,000 万像素长焦镜头，并支持 5 倍光学变焦。

IT之家附上相关机模图片如下：