IT之家 11 月 25 日消息，爆料人士 Vampire King 近日在韩国科技论坛 Meeco 表示，三星 Galaxy S27 Ultra 手机预计将只有骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 版本，无缘三星自研芯片 Exynos 2700。

这名爆料人士透露，三星没有为 Galaxy S27 Ultra 选择 Exynos 2700 的原因并非性能不足，而是出于成本、产能考量。

《首尔经济日报》曾在上月报道称，三星测试 Galaxy S27 Ultra 时发现，骁龙 8EE6 芯片的温度超过了三星设定的阈值，出现了降频现象。当时三星考虑将 Exynos 2700 作为备用方案，但高通后来否认相关报道，称这些信息不准确。

Vampire King 表示，三星最初仅计划在 Galaxy S27 和 S27+ 采用 Exynos 2700。但开发过程中，S27 系列新增了 S27 Pro 机型，最初只计划使用骁龙芯片。但由于三星晶圆代工部门的 Exynos 2700 良率高于预期，因此三星决定为 S27 Pro 采用 Exynos 2700。

然而尴尬的是，三星晶圆代工部门已经没有足够产能提供额外芯片，而且采购部门已经将预算固定，因此 Galaxy S27 Ultra 没法使用 Exynos 2700。

如果三星选择推出 Exynos 芯片的 Ultra 机型，就必须额外采购芯片、调制解调器、专用主板以及其他 Exynos 专用零部件。另一方面，如果将原本有限的 Exynos 2700 从 S27 和 S27+ 调拨给 Ultra，那么三星也必须为这两款机型额外采购骁龙芯片、主板及其他零部件。此前已经采购的 Exynos 主板和相关组件也会因此闲置。

不过需要注意的是，上述消息仅是传闻，我们目前还无法 100% 证实。