IT之家 11 月 27 日消息，奥迪即将发布新一代 RS 6，预计采用电气化动力系统，竞争对手直指插混版宝马 M5。与过去 15 年始终只有旅行版的 RS 6 不同，新一代车型还将首次重新推出三厢轿车版。

外媒 Carscoops 在纽博格林赛道捕捉到了正在进行高速测试的 RS 6 三厢版原型车。相比一年前的原型车，此次的新车更加接近量产状态：轮毂换了新样式，排气尾管也采用了最终量产版的椭圆造型。种种迹象表明，该车研发工作已接近完成，预计 2027 年全球首发。

新款 RS 6 将采用更具攻击性的前后保险杠，并加宽前后翼子板，换上前扰流铲和侧裙。车尾还增加了一条造型低调的小型扰流尾翼，同时保留普通 A6 的贯穿式 LED 尾灯。

原型车挡风玻璃上的黄色高压警示标识，已经透露出下一代 RS 6 的一项重要变化：动力系统将实现电气化。不过，新车究竟会采用几缸发动机，目前仍没有定论。

动力配置方面，目前有两种值得关注的可能性。

强化版 2.9L 双涡轮增压 V6 插混系统，在定位更低的 RS 5 上，其综合输出达到 639 马力。

保时捷、宾利同款高性能 4.0L 双涡轮增压 V8 插混系统，该系统在宾利欧陆 GT 上可输出 782 马力。

新车的性能目标都很明确：与搭载插混 V8 系统、综合输出约 727 马力的宝马 M5 正面竞争。相比之下，现款 RS 6 Avant GT 的轻混 V8 发动机只有约 630 马力。

奥迪运动部门负责人罗尔夫 · 米希尔今年早些时候接受澳大利亚媒体 CarSales 采访时谈到了新车的定位。他指出，下一代 RS 6 不仅要能够拖挂运马拖车、游艇和船只，还要延续豪华旅行座驾的特质，在强劲性能之外兼具从容气度。

据IT之家了解，奥迪上一次推出 RS 6 三厢轿车版，还是搭载 V10 发动机的 C6 一代，该车型于 2011 年停产。此后的 C7 和 C8 两代 RS 6 均只有 Avant 旅行版。新一代 C9 预计将在未来几个月内亮相，并于明年正式上市。