11 月 27 日上午消息，近期快手对组织架构进行调整，生活服务事业部撤销，合并至电商事业部和商业化事业部。

部门调整中存在人员优化。一位生活服务事业部的员工表示，其入职快手多年，今年 9 月拿到“大礼包”，“再也没有单独的生服部门了。”

资料显示，2022 年 9 月，快手成立本地生活事业部，作为一级独立事业部与电商、直播、国际化等事业部并列，时任快手高级副总裁笑古担任部门负责人。彼时，快手本地生活主打下沉新线市场，并加大资金和流量投入，业务虽在运营层面存在亏损，但也获得了快速增长。

2023 年至 2024 年，本地生活一直被视为快手重点战略方向。在 2024 年财报中，快手首次集中披露本地生活的 GMV、月均支付用户数及收入等增长数据。

根据快手高管在业绩会及公开活动上公布的数据，2023 年第四季度本地生活 GMV 增长 25 倍，2024 年本地生活 GMV 同比增长 200%。

不过，2025 年三季度，快手调整了本地生活业务的运营策略。2025 年 9 月，快手宣布，本地生活事业部正式更名为生活服务事业部，本地与线索广告相关业务并入该事业部，磁力引擎副总裁刘逍接任负责人，向快手高级副总裁王剑伟汇报。据媒体报道，更名之后，快手生活服务团队的运营策略从补贴服务商和商户转向鼓励商户投流。

我们注意到，这一变化在财报披露中亦有体现：2025 年三季报中，生活服务仅作为线上营销服务的重要行业之一出现，此后快手方面也未再单独披露业务的 GMV 和收入增长等运营数据。

2026 年 7 月，快手宣布人事调整，刘逍卸任生活服务事业部负责人，由王剑伟兼任该职务，向快手董事长兼 CEO 程一笑汇报，王剑伟原有的电商和商业化事业部负责人职责保持不变。

针对生活服务事业部的调整，截至发稿，快手官方未作回应。