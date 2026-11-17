IT之家 11 月 17 日消息，快手可灵 AI 今天（17 日）深夜宣布，全新一代图像创作模型 Kling Image 4.0 正式上线，同时面向企业客户与开发者开放 API 接入。

新模型采用「理解生成统一」架构，探索将视觉理解与图像生成融入统一的模型体系，进一步打通从理解创作意图到生成视觉内容的链路。快手表示，在实现模型能力进一步提升的同时，图像创作在真实感、文字表现和内容组织上，也拥有了更多可能。围绕这些方向，Kling Image 4.0 带来了三大核心升级：

真实感与原生 8K：将物理规律与视觉感知融入生成过程，让光影、肤质与材质纹理呈现接近相机直出的自然观感；首次支持原生 8K 图像生成，呈现更丰富细节，为高清展示与后期裁切提供更多空间。

超强文字表现力：支持单张照片内生成 2000 字，更准确地理解复杂指令与排版需求，让小字清晰、花字出彩。

连贯组图与长图生成：按创作意图规划内容，一次描述最多生成 10 张系列图片，并支持电商详情页与网页设计长图，让成套创作与整页表达更加高效。

IT之家从官方介绍获悉，Kling Image 4.0 支持最高 15000 tokens 的文本输入，能够理解更完整、复杂的创作需求，更好地处理文字排布、画面布局与主体呈现。

模型内置 70+ 种预设商用字体，也支持上传参考图，引导文字的字形与视觉风格，让生成效果更贴近设计想法。在语言方面，模型支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文、西班牙语和葡萄牙语，让不同语言的创意都能更好地呈现在画面中。

Kling Image 4.0 支持通过一次描述生成最多 10 张图片，让整组图片共享同一套创意要求，在保持整体风格一致的同时，让每张图片各有侧重。

模型的原生 Agentic 能力还能辅助规划整组图片：理解创作意图，自动安排每张图片的内容与重点，让从故事分镜到商品展示，都能更轻松地展开。

此外，Kling Image 4.0 内置 110+ 种预设影调风格，从而切换不同视觉效果。用户也可以上传喜欢的图片作为参考，提取其中的色彩与光影风格，打造专属影调。