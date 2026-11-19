IT之家 11 月 19 日消息，快手今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

稀释每股收益 ：-0.22 元，同比由盈转亏，环比由盈转亏

基本每股收益 ：-0.22 元，同比由盈转亏，环比由盈转亏

归母净利润 ：-9.61 亿元，同比由盈转亏，环比由盈转亏

毛利率 ：48.2%，同比下降 6.5 个百分点，环比下降 3.4 个百分点

AI 解读

本次 2026 年前三季度及第三财季业绩收入略低于市场一致预期、盈利端受可灵 AI 投入及业务承压影响低于市场预期，整体呈现收入小幅下滑、利润端短期承压的特征。

公司主营业务

快手科技是中国领先的内容社区及社交平台，以人工智能为核心驱动，业务覆盖线上营销服务、直播、电商、其他服务（含游戏及可灵 AI）三大板块。

本次财报亮点

前三季度（截至 9 月 30 日止九个月）：累计收入 1008.43 亿元，同比下降 2.3%；归母净利润 50.88 亿元；经调整净利润 80.77 亿元，同比下降 46.8%；毛利率 50.4%；经营活动现金流净额 107.35 亿元。

2026 年第三财季（截至 9 月 30 日止三个月）：单季收入 315.92 亿元，同比下降 11.1%、环比下降 11.1%；单季归母净亏损 9.61 亿元；经调整净利润 7.9 亿元，同比下降 84.2%；毛利率 48.2%，同比下降 6.5% 个百分点、环比下降 3.4% 个百分点；经营活动现金流净额 16.91 亿元。

用户与业务结构：第三财季快手应用平均日活跃用户 417.3 百万，平均月活跃用户 818.5 百万，分别同比增长 0.3% 及 12.0%；单季线上营销服务收入 178.71 亿元，同比下降 11.1%；直播收入 77.52 亿元，同比下降 19%；其他服务收入 59.69 亿元，同比增长 1.5%。

AI 与新业务进展：可灵 AI 发布 Kling 4.0 模型，快手万擎营业收入环比增长近 90.0%；自研游戏《诡秘之主》上线，开服首小时新增用户突破 100 万。

业务展望

公司展望 2026 年第四季度，受消费环境偏保守、市场竞争加剧、流量趋势疲软以及可灵 AI 等整体 AI 战略持续投入的成本影响，短期收入和盈利能力可能持续承压；公司将采取更严格的成本管控和效率提升措施，同时持续通过分红、股份回购等方式为股东创造回报。2026 年前三季度包括分红和股份回购在内的股东回报累计超过 58 亿港元（IT之家注：现汇率约合 49.39 亿元人民币）。

估值与投资价值

当前公司市盈率（TTM）处于 5～6 倍区间，处于历史较低估值水平，但短期收入端承压、利润端受 AI 投入影响波动较大，后续需关注线上营销服务复苏、电商竞争格局改善以及 AI 商业化落地进展对盈利的支撑作用。