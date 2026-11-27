IT之家 11 月 27 日消息，据荣耀手机官微，全新荣耀 700 系列手机将于今天（27 日）上午 10:08 正式开售。

该系列提供晴空、粉雾、冷白、蓝调四种配色可选，拥有 IP68/IP69/IP69K 认证，厚 7.96mm，重 211g，正面配备一块 6.57 英寸 1.5K 120Hz LTPS 绿洲护眼屏，支持 AI 绿洲干眼评估。

该系列机型配备 1.59 英寸 AI 灵动背屏，手机配备影棚级柔光环，支持选择三档模式，可实现“行业独家”2 亿柔光背屏自拍功能，同时还支持 AI 互动、多样主题，以及心率、血氧检测以及航班提醒等功能。

据IT之家了解，荣耀 700 系列手机搭载 200Mp 1/1.56" 主摄（荣耀 700/Pro）、12Mp 超广角、50Mp 3.5X 潜望长焦（荣耀 700/Pro），支持全新 4K 电影感 Live 照片功能，同时拥有电影感清透人像算法，首发柔雾、薄绿两款全新人像滤镜及荣耀 AI Live 追色系统。

其中，荣耀 700 / Pro 手机支持荣耀长焦增距镜 G200，在搭配增距镜使用时，可使用 15 倍舞台 Live 模式拍摄，号称“看台也能出神图”。

性能方面，荣耀 700 搭载骁龙 8s Gen4、700S 手机搭载骁龙 7 Gen 4，而 Pro 机型搭载骁龙 8 Gen5 处理器。手机全系搭载旗舰同款射频增强芯片 C3，采用 9000mAh 青海湖电池，支持 80W 有线充电，其中 Pro 版支持 50W 无线充电。

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