IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 91Mobile 于 11 月 23 日发布博文，分享了一组渲染图，展示了欧洲版荣耀 Magic 9 Lite+ 5G 手机，定位中高端市场，最大卖点是 9530mAh 超大容量电池，支持 80W 有线快充。

IT之家注：原文并未标注是额定值还是典型值，从数值来看更倾向于额定值。通常情况下，典型值比额定值高约 3%~4%，按此计算该机在宣传的典型值容量可能在 9800mAh 左右。

芯片方面，消息称该机配备高通骁龙 6 Gen 5，该芯片采用 4nm 工艺，但 CPU 架构偏旧，是 4 颗 Cortex-A78 加 4 颗 Cortex-A55，性能定位偏保守。

颜色方面，从本次曝光的渲染图来看，荣耀 Magic 9 Lite+ 5G 预估提供深灰色以及带橙色点缀的米色两种颜色，不排除上市后推出更多颜色的可能。

外观方面，机身厚 8.08 毫米、重约 209 克，延续了 Magic 系列的标志性设计，后置是带环形装饰圈的大圆形摄像头模组。此前这款手机已现身 Google Play Console，型号为 BSN-NX1。

影像方面，该手机配备 1.08 亿像素主摄，500 万像素（原文为 5MP）超广角摄像头，机身正面为 1,600 万像素前置摄像头。屏幕为 6.8 英寸 AMOLED，分辨率 2788×1280，刷新率 120Hz。手机还支持 IP68 防尘防水、NFC 和双卡。