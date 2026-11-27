IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 TweakTown 今天（11 月 27 日）报道，11 月 17~19 日在荷兰召开的 2026 图形编程大会上，AMD 展示了 RT-MLAS 光线追踪优化技术，可以降低复杂、重复场景中光线追踪的显存占用，最高降至 13 分之一。

该技术全称为“光线追踪多级加速结构”（RT-MLAS），已作为 VK_AMDX_multi_level_acceleration_structure 扩展纳入 Vulkan 1.4.369 规范。

该功能目前仅面向 AMD RDNA 4 架构显卡开放，涵盖 Radeon RX 9000 系列消费级显卡，以及 Radeon AI PRO R9700、R9600 专业显卡，用户需安装 Adrenalin 26.20.25.01 或更新版本驱动方可使用。

报道指出传统光线追踪通常采用两层加速结构，其中底层结构保存物体的几何信息，顶层结构则负责将各个物体实例组织到场景中。

然而，当游戏场景包含数以万计的动态物体，或物体需要随距离切换细节层级后，顶层结构会迅速膨胀，每当物体发生位移或细节变化，系统都需要重新构建相关结构，从而带来更高的显存占用和计算开销。

在现有的解决方案中，开发者通常需要权衡两种模式，若为墙壁、窗户、屋顶瓦片等部件分别建立底层结构，虽然单个结构的几何数据较小，但会显著扩大顶层结构的体积；但若为每一件完整物体建立独立的底层结构，顶层结构虽然更为精简，却会重复存储大量相同的部件数据，造成显存浪费。

RT-MLAS 在两层结构之间加入中间层，并最多支持两级额外层级。以虚拟社区为例，墙壁、门窗和屋顶等共享部件只需构建一次，每栋独立房屋则作为一个中间层结构引用这些共享部件；顶层结构只需放置整栋房屋。这样既能避免顶层结构膨胀，也能减少重复几何数据带来的显存消耗。

AMD 在名为“加速结构游乐场”的演示中，使用 1 万个独立运动的牛顿摆进行测试。所谓“独立牛顿摆”，是指每个摆锤均作为单独对象处理，各自拥有独立的运动状态和加速结构，能够模拟大量物体同时动态变化的复杂场景。IT之家附上相关截图如下：

测试结果显示，若按部件建立底层结构，显存占用为 47.17 MiB，重建耗时 0.97 毫秒；若为每个牛顿摆单独建立底层结构，显存占用降至 11.55 MiB，但重建耗时增至 1.60 毫秒。而采用 RT-MLAS 后，显存占用进一步降至 3.62 MiB，重建耗时也缩短至 0.43 毫秒。

与按部件建立底层结构的方案相比，RT-MLAS 将显存占用降低至原来的约十三分之一（降低约 92%）；与为每个牛顿摆单独建立底层结构的方案相比，显存占用降低至原来的约三分之一（降低约 69%），同时重建速度也更快。

AMD 还在图形编程大会上演示了更接近游戏场景的测试：一个包含超过 4 万株独立动画植物、约 30 亿个三角形且未使用细节层级的光线追踪场景，在 Radeon RX 9070 XT 上以 1080p 分辨率运行，帧率超过 60 FPS。

不过，这项技术并非在所有场景中都能带来收益。AMD GPU 架构师安迪 · 赖特表示，额外层级在光线追踪过程中会产生追踪开销，因此其优势主要体现在包含大量重复或动画对象的复杂场景。

一位爱好者在 RX 9070 XT 上的固定镜头测试也显示，未使用中间层时帧率为 185 FPS，使用一级中间层提升至 400 FPS，但使用两级时反而降至 330 FPS，说明层级数量并非越多越好。

目前，RT-MLAS 仅支持 Vulkan 且仅限 AMD 硬件，AMD 表示计划未来支持 DirectX 12。由于 glTF 2.0 无法描述这种嵌套结构，测试场景仍需人工调整；演示项目已发布在 AMD 的 GitHub 上。