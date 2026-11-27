IT之家 11 月 27 日现场消息，在今天的 2026 广州车展上，奇瑞全新艾瑞泽 7 开启预售，标配 1.5T 鲲鹏动力，8.39 万元起。

尊贵型：8.39 万元

旗舰型：9.29 万元

据官方介绍，艾瑞泽 7 是奇瑞“全球化”战略的最新力作，从立项之初即按照全球标准研发。它跳出了“先造好车再做海外适配”的传统路径，直接从第一张图纸切入全球化体系，围绕全球七十多个国家需求进行同步开发与验证。

IT之家注意到，新车全温域验证历经-40℃ 北欧极寒与 50℃ 中东烈日，覆盖 10 项极端工况；全路型验证投入近千台实车，完成 120 万公里测试，覆盖 30 多种全球典型路况；全海拔验证跨越艾丁湖-136 米至帕米尔高原 5100 米落差，75 万公里极限测试护航；全湿度验证直面雨林与荒漠，在 95% 极限湿度下完成 1800 小时湿热交变实验。

全新艾瑞泽 7 采用了奇瑞最新的家族设计语言。前脸配备大尺寸多边形格栅，内部为网格状结构，侧面为溜背式轮廓，五辐轮圈搭配红色刹车卡钳。车尾则采用贯穿式尾灯组，上方配有小尺寸尾翼与扰流板。

新车 C-DM 超能电混版本搭载 1.5L 发动机与 DHT 混动系统，综合油耗低至 0.65L/100km，综合续航超 1700 公里；鲲鹏燃油版本搭载 1.5T 发动机与 DCT 变速箱，经过 300 万公里以上路试验证并终身质保。

尺寸方面，公告信息显示燃油版长宽高为 4739/1850/1491mm，轴距 2770mm；插混版车身高度略有不同，为 1498mm，其余尺寸与燃油版一致。这一轴距水平属于 A+ 级紧凑型轿车范畴，产品定位介于艾瑞泽 5 与艾瑞泽 8 之间。

根据申报信息，燃油版搭载了 1.5T 发动机（型号 SQRG4T15），排量 1499ml，最大功率 115kW，最大净功率 105kW，匹配双离合变速箱，峰值扭矩 235N·m。插混版本搭载 1.5L 混动专用发动机，发动机最大功率 82kW，匹配 DHT 混动系统，动力电池为磷酸铁锂类型，综合续航里程官方数据超过 1700 公里。

新车锚定 10 万级市场，预计于 2026 年四季度正式上市。

第二十四届广州国际汽车展览会专题