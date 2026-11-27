IT之家 11 月 27 日消息，华为首款鸿蒙小折叠电脑 MateBook Fold S 今日正式开售，定价 14999 元起，叠加国补后 13499 元起。IT之家整理如下：

16GB + 256GB（含键盘 + 内胆包）：14999 元

16GB + 512GB（含键盘 + 内胆包）：16999 元

24GB+ 512GB（含键盘 + 内胆包）：18999 元

32GB + 1TB（含键盘 + 手写笔 + 内胆包）：22999 元

32GB + 1TB（限定套装）：24999 元

折叠键盘：1299 元

官方还推出了 MateBook Fold 非凡大师版本，该版本机型配备 32GB RAM 和 2TB 存储空间，定价为 29999 元。

该机采用纵向几何设计，提供幻夜黑、天际白、云海蓝三种配色，其采用高密度小型主板实现轻量化，整体重量 639g，展开式厚度 6.49mm。匹配华为星跃折叠键盘配件，提供 1.5mm 键程。

该机搭载麒麟 XE90 芯片，采用静叶增压风扇、环形分流 VC 双循环散热，实现立体分流散热架构，性能释放达 22W。

该机采用一块 980x980 分辨率 120Hz 全新 Live 小方屏外屏，提供 2500 尼特峰值亮度。内屏为 14.7 英寸 3240x2160 分辨率 120Hz OLED 面板（折叠后 10.2 英寸），提供 1600 尼特峰值亮度。采用华为天工铰链，使用激光打印钛合金主轴一体式碳纤门板以提升折叠强度。

该机支持内外应用自由流转，千问双屏并行 AI 办公、Qoder 大屏编程等操作，支持“对话框碰一碰手机文件秒同步”，同时小艺 Work 也正式登陆电脑，支持“小艺画分镜”“手机控制电脑”“多文档分析总结”。

此外，该机还提供了红枫影像，号称是“红枫影像首次登陆鸿蒙电脑”，匹配 50Mp 后置主摄和 12Mp 前置自拍摄像头，便于办公和生活用途。

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