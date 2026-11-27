IT之家 11 月 27 日消息，今年 9 月，由中国汽车工程研究院股份有限公司联合近二十余家产学研用单位共同研制的 T/CPQS A0065—2026 《电动汽车用动力电池系统运行周期内安全要求及测试方法》团体标准正式发布。

鸿蒙智行智界汽车宣布，智界 RX 搭载华为巨鲸电池平台，成为行业首个通过电池新团标测试的车型，号称拥有“更安全的五层热安全防护、防波堤密封设计和创新底部拱桥结构；更智能的底部智能磕碰检测和首发电池‘黑匣子’技术”。

据IT之家此前报道，智界 RX 轿跑 SUV 基于华为途灵平台打造，尺寸为 5020×2007×1585mm、轴距 3000mm，首发华为智擎新一代高性能电驱；搭载 38 个融合感知传感器，包括 896 线双光路图像级激光雷达、3 颗高精度固态激光雷达，售价区间 25.98-38.98 万元。

▲ 图源：鸿蒙智行官网 | 智界 RX 国行版

IT之家注：《电动汽车用动力电池系统运行周期内安全要求及测试方法》团体标准首次系统模拟动力电池耐久老化后的真实安全状态，为行业提供覆盖电动汽车用动力电池“从新到旧”全过程的测试参考。

该标准测试项目设置上，标准构建了“初始状态安全”与“耐久试验后安全”两个维度，并采用“测 + 验”相结合的方式，跟踪电池从新到旧各阶段的安全表现。

初始状态安全涵盖机械安全、热安全、绝缘安全、电安全四大类共 13 项测试，其中底部撞击、刮底试验、高压连接器挤压等底盘防护项目，聚焦真实事故中“托底受伤 — 内短路 — 起火”的高发链条。作为团体标准，该标准在 GB 38031—2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》基础上进一步提高了“行业高水位线”：新国标已将“热扩散不起火不爆炸”立为安全底线，团标则在此基础上增加底盘机械防护、高压水冲击等测试项，并把热扩散考核细化到“失效电芯数量”的量化层面。

耐久试验后安全测试维度在于把安全考核从“出厂那一刻”延伸到了“用上几年之后”。传统测评多以新电池为对象，而现实中的安全风险往往在电池经历长期振动、冷热交替、反复充放电后才逐步显现。为此，测试会先对电池施加机械耐久、环境耐久、循环耐久三类老化试验，再对老化后的样品重新考核，跟踪电池从新到旧各阶段的安全表现。

本次推出的运行周期内安全测试体系，与中国消费品质量安全促进会、华为终端、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、小米汽车、上汽通用五菱、深蓝汽车、北京理工大学、国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心等二十余家单位联合研究共建。

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