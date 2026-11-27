IT之家 11 月 27 日消息，今天（27 日）上午在解读 2026 年 1—10 月份工业企业利润数据时，国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，高技术制造业引领作用持续凸显。1—10 月份，规模以上高技术制造业利润保持高速增长，同比增长 50.9%，增速高于全部规模以上工业 34.9 个百分点。

从行业看，大规模智算中心建设带动光纤制造、光缆制造行业利润分别增长 6.7 倍和 1.5 倍；航天工业持续发展带动相关行业利润增长较快，航天器及运载火箭制造、航天相关设备制造行业利润分别增长 63.2%、41.7%；医疗领域高质量发展效果显现，口腔科用设备及器具制造、卫生材料及医药用品制造行业利润分别增长 35.3%、15.6%。

IT之家从数据中获悉，1—10 月份，新能源和人工智能产业快速发展带动铜、铝等基础金属产品需求旺盛，价格上涨，有色金属矿、有色行业利润同比分别增长 60.2%、71.7%，合计拉动规模以上工业企业利润增长 4.6 个百分点。1—10 月份，石油加工行业同比扭亏为盈，实现利润总额 1066.7 亿元；油气开采、化工、化纤行业利润分别增长 22.8%、50.3%、87.0%。

人工智能算力需求持续增加，带动存储芯片和周边制造等相关行业利润持续增长。1—10 月份，电子行业利润同比增长 1.0 倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长 9.7 个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。

从细分领域看，计算机制造中，计算机整机制造、计算机外围设备制造行业利润分别增长 4.1 倍、2.0 倍；电子元件及电子专用材料制造中，电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长 2.2 倍、81.6%；电子器件制造中，光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增长 69.7%、57.5%。