IT之家 11 月 27 日消息，今天（27 日）上午，豆包官方宣布，豆包工作独家接入剪映官方插件，一句话就能剪辑视频了。

该功能支持一句话剪辑与多轨编辑。用户可将视频素材交给豆包工作，用一句话描述需求并调用剪映完成剪辑，还可继续通过对话修改，或打开多轨草稿进行细调。

‎据介绍，此次接入将自然语言交互与剪映的视频剪辑能力结合。以常见的口播视频为例，拍摄后删减重复内容、处理读错或嘴瓢的部分、添加字幕以及调整字幕字体和字号，通常涉及多项操作。用户现在可以一句话描述这些要求，由豆包工作调用剪映处理，减少逐项操作的负担。

在剪辑结果生成后，用户可以边看边提出修改要求，继续调整视频内容。对于需要精细处理的部分，也可以打开剪映的多轨草稿自行编辑。这种方式让用户既能通过对话推进剪辑，也能直接操作草稿、调整细节；官方插件的直接接入，也让调用稳定性和草稿安全更有保障。

‎除口播剪辑外，用户还可在豆包工作中通过一句话调用剪映最新上线的创作能力“剪映 Hub”，同步完成 AI 生成与视频剪辑，将文稿、代码、脚本或商品图转化为科普动画、知识短视频、短漫剧或营销短片。

目前，用户在豆包工作电脑端侧栏“插件”中搜索“剪映”，即可在对话中调用相关剪辑能力（IT之家注：需使用从剪映官网下载的最新版剪映）。

根据官方介绍，近期首次接入剪映插件并完成登录的用户，有机会获得 200 剪映积分体验优惠，具体优惠信息以产品界面为准。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。