后驱 Max+ 版：85kWh 神盾金砖电池、5.5C 快充、充电时间 10.5min、680km 续航；可选 103kWh 麒麟电池、6C 快充、10min 充电时间、802km 续航，电机不变的情况下百公里加速从 5.4 秒提升到 5.1 秒。