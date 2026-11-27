IT之家 11 月 27 日现场消息，2027 款极氪 7X 车型今日在 2026 广州车展正式上市，定价 22.98 万元起，限时权益价 21.68 万元起。
2027 款极氪 7X 带来晨曦金、云珀红两款新外观配色，就是台上展示的两款。
2027 款极氪 7X 首发千里浩瀚 G-ASD 4.1 版本，支持 AI 终点领航、无图园区漫游。
IT之家汇总主要参数如下（同配置省略）：
后驱 Max 版：75kWh 神盾金砖电池、5.5C 快充、（SoC 10%-80%）充电时间 10.5min、CLTC 续航里程 620km、900V 电机 / 电控 / 热管理、CCD 电磁减振、千里浩瀚 H7、370kW 电机、百公里加速 5.4 秒。
后驱 Max+ 版：85kWh 神盾金砖电池、5.5C 快充、充电时间 10.5min、680km 续航；可选 103kWh 麒麟电池、6C 快充、10min 充电时间、802km 续航，电机不变的情况下百公里加速从 5.4 秒提升到 5.1 秒。
四驱 Ultra 版：全栈 900V 高压架构、103kWh 麒麟电池、6C 快充、10min 充电时间、715km 续航、585kW 电机、百公里加速 2.98 秒、闭式空气悬架系统。
申报信息显示，该车长宽高为 4825mm×1930mm×1666mm/1656mm，轴距 2925mm；内饰方面带来多项升级，包括前排云感双零重力座椅、全新内饰配色、全车 43 处储物空间。