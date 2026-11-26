IT之家 11 月 26 日消息，小鹏汽车今日宣布，小鹏 P7 全新配色展车到店。全新车色「晨曦粉」「暮金灰」、全新内饰色「云境灰」现已亮相小鹏门店。11 月 27 日，广州车展正式上市。

小鹏汽车介绍称，「暮金灰」以沉静灰调为底色，车漆中融入高亮粗闪铝粉，并搭配高透色浆与精细珠光工艺，使漆面在光线变化下呈现灰与金交织的层次。「晨曦粉」的取向与「暮金灰」相反，官方描述为“温柔闪耀”，整体更偏明亮柔和。内饰「云境灰」与暮金灰外观配套推出，官方称内外相衬，兼顾辨识度与质感统一。两款车色均未涉及动力、配置或售价调整。

据IT之家此前报道，全新小鹏 P7 于 2025 年 8 月 27 日晚正式上市。该车提供 820km 超长续航版、750km 高性能版、702km 长续航版三种不同配置，在此基础上还有鹏翼特别版车型，全系标配 800V 架构、5C 电池，零百加速 3.7s。

702km 长续航版 Ultra：21.98 万元。

820km 超长续航版 Ultra：23.98 万元

750km 四驱高性能 Ultra：25.98 万元

四驱鹏翼 Ultra：30.18 万元，提供碳纤维套件（IP 饰条、后视镜罩、翼子板装饰件、方向盘饰板）。

今年 3 月，小鹏还推出了 P7 Max 版车型，配备 1 颗图灵芯片，相比 Ultra 版车型全系价格下调 1.6 万元，售价 20.38 万-24.38 万元。

第二十四届广州国际汽车展览会专题