IT之家 11 月 27 日消息，全新深蓝 L07 AI 激光版车型今日在 2026 广州车展上市，限时权益价 14.99 万元起。
240 智臻 AI 激光版 14.99 万元
670 智行 AI 激光版 14.99 万元
670 智臻 AI 激光版 15.99 万元
全新深蓝 L07 AI 激光版带来全新极光绿配色，前灯组与前格栅造型焕新，采用大掀背车尾，配备贯穿式 LED 尾灯、半隐藏式门把手。
全新深蓝 L07 AI 激光版带来全新薄荷晨曦内饰配色，升级到 10.2 英寸液晶仪表屏、电动遮阳帘。
全新深蓝 L07 AI 激光版配备主副驾座椅迎宾、通风、加热、按摩，后排座椅也能加热按摩。
储物空间方面，新车还配备 107L 前备箱，以及最大 1215L 后备箱。
全新深蓝 L07 AI 激光版全系标配同级唯一高阶可变自适应悬架（FSD + HRS），带来无感刹停、晕车舒缓模式。
续航方面，全新深蓝 L07 AI 激光版全系搭载金钟罩电池 + 宁德时代电芯，纯电版续航可达 670km，增程版纯电续航 240km，百公里电耗低至 11.4kWh。
全新深蓝 L07 AI 激光版车型将行业首批开放域端到端豆包大模型。
IT之家获悉，2027 年华为引望星驰辅助驾驶正式开通订阅时，所有已售“AI 激光版”车辆均将免费 OTA 升级为星驰辅助驾驶解决方案。“早买早享受，早买才免费。”