IT之家 11 月 27 日消息，在今日开幕的 2026 广州车展上，仰望鼎曜•山河鼎韵限量版、仰望 U9 Xtreme 两款超豪华车型正式亮相。据介绍，仰望鼎曜「山河鼎韵」限量版全球共发售 399 台。

外观设计上，新车前格栅采用“大鼎鼎成”理念，镶嵌 137 颗切割彩宝石，拱卫甲骨文黄金车标。车身采用棕岩白玉专属配色，漆面运用 7C5B 喷涂工艺，漆膜厚度达 240 微米，内含彩色红铝晶片。车身侧面配有 4.8 米手工贯穿式双腰线与“1 OF 399”专版印记。

在展台上，仰望汽车回顾了此前仰望 U9X“地表最快量产车”在阿布扎比公共道路极速挑战上以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录，成为人类首款极速突破 500km/h 的量产车。

仰望汽车感谢阿布扎比官方的支持，为了这次测试，连夜调整出 10 公里路段，移除超过 3000 个反光标识、整平路面，才有了这条优质测试道，助力仰望 U9X 跑出 503km/h 极速纪录。

细节与座舱方面，仰望鼎曜「山河鼎韵」配备 10 颗 150 切面水晶 LED 大灯，采用中轴礼宾对开门设计，前门最大开启 80 度，后门最大开启 90 度。内饰遵循“中轴对称”布局，融入山海云雷纹样微雕与园林叠景门板。中央扶手区设有钻切水晶旋钮、和田羊脂白玉平安扣与升降式扶手香氛。

购车权益是此次发布的关键信息。上市前支付定金的用户，可享终身免费闪充（限比亚迪闪充充电桩）及终身免费无忧保养（含材料费及工时费）。此外，还标配三电系统终身保修、整车包修 6 年或 15 万公里，以及终身免费充电桩及安装服务。

智能与日常服务方面，该车提供 10 年免费 5G 车联网流量（100GB / 月）、终身免费系统 OTA 升级，以及包含泊车与城市领航在内的辅助驾驶安全兜底。用车体验上，包含 8 年免费道路救援、终身免费维保上门取送车（12 次 / 年）与 3 年免费泊车服务（12 次 / 年）。

针对老用户，官方推出了增换购礼遇。仰望车主增换购可享 80000 元补贴；比亚迪、腾势、方程豹车主换购补贴为 30000 元，增购为 20000 元；其他品牌车主换购补贴 20000 元（IT之家注：上述增换购礼遇不可叠加享受，且需提供相关证明材料，具体权益以官方发布为准）。

相关阅读：

第二十四届广州国际汽车展览会专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。