IT之家 11 月 27 日消息，在今天上午开幕的 2026 广州车展期间，领克 900L 正式开启预售。新车定位 900V 超级电混旗舰大七座 SUV，提供 320km（Halo、Ultra）和 430km（Ultra、Ultra+）两种续航共 4 种配置，价格区间为 32.98 万-38.98 万元，先享提车价 30.98 万-36.98 万元。

据IT之家了解，新车长宽高分别为 5280/1999/1810mm，轴距 3170mm。相比领克 900 车长增加 40mm，车高与轴距各增加 10mm，车宽保持不变。

其外观延续家族分体式灯组轮廓，前脸将大灯与中央饰板整合为一体式结构，车尾贯穿式 LED 尾灯中央嵌入可发光的“LYNK&CO”标识。车顶前部集成激光雷达，车身侧面采用半隐藏式门把手。

座舱内部采用浅色内饰基调，前排提供双 30 英寸屏幕，搭配 31 扬声器哈曼卡顿音响系统。中控区域使用天然白栓岑木饰板与巴黎钉饰条。

车内采用 2+2+3 七座布局，官方公布的得房率为 89.5%（IT之家注：得房率指乘员舱有效空间与车身外廓体积的比值，常用于衡量车内空间利用率）。第二排座椅支持双 180° 电动旋转，滑轨行程 550mm，二、三排对坐间距可达 1.7 米。第三排坐垫宽度 1210mm，支持 150mm 前后调节，并配备加热与按摩功能。

据IT之家了解，新车搭载 2.0T 插混系统，发动机最大功率 160 千瓦，最高车速可达 225km/h。电池方面，新车提供 55kWh、70kWh 两种容量，CLTC 纯电续航分别为 320km 和 430km，综合油耗低至 0.26L/100km。

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