IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 CNET 对苹果首款折叠 iPhone Duo 的开合测试直播已进入第 23 天，目前视频画面最后开合次数定格在 678,315 次，并表示铰链已经出现了可感知的退化，但目前尚未彻底失效。

CNET 团队表示在经过约 67.8 万次的开合后，苹果 iPhone Duo 原本的阻尼感已基本没有了，现在的开合手感“更松、更轻”。

在本次测试开合约 63 万次后出现了新的异常，无法完全闭合。不过，测试人员表示，若用手将 iPhone Duo 合上，机身仍可正常闭合；但重新交由测试装置操作后，该问题会再次出现。

手机仍能完全合上，但合上后容易被轻轻推开，该主播手碰一下，屏幕就会弹开到约 40–48 度，而当天早些时候只有约 12 度。此外 CNET 主播表示在过去一周多，本次测试的 iPhone Duo 曾反复出现“不能完全打开”和“不能完全闭合”的问题；后来又自行恢复，能正常闭合，但铰链表现仍不稳定。

在原因方面，CNET 认为磁铁部分正常，可能是定位 / 卡位结构（detents）退化或“失效”，导致阻尼和保持角度的能力下降。

IT之家附上 CNET 测试开合异常情况如下：