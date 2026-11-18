IT之家 11 月 18 日消息，韩国媒体 The Elec 昨日（11 月 17 日）发布博文，报道称苹果向零部件供应商 Fine M-Tec 施压，要求其撤回 10 月 26 日发表在官网的相关声明，让苹果首款折叠 iPhone Duo 铰链故障风波再起波澜。

IT之家曾于 10 月 24 日报道，苹果首款折叠 iPhone Duo 开售首日（10 月 23 日），在社交媒体上就开始流传多张内屏出现裂纹的照片。

▲ Fine M-Tec 铰链产品示例

零部件供应商 Fine M-Tec 于 10 月 26 日在其官网发布《关于客户新产品质量问题的官方立场》的声明，表示客户近期部分产品出现质量问题并非由该企业提供的零部件的质量缺陷导致。

由于该公司同时也向三星供应铰链组件，且未点名客户，不过从时间节点来看，外界普遍推测其所指正是苹果公司。IT之家援引博文介绍，相关说明已经于 11 月 4 日前被撤下。

韩媒 The Elec、DealSite 随后援引业内消息称，苹果曾要求供应商撤下声明。《The Elec》记者进一步表示，Fine M-Tec 公关团队曾联系他，要求删除其此前关于声明被撤回的报道；该代表称，苹果反对供应商公开否认对故障负责。

截至目前，苹果尚未就“施压供应商保持沉默”的指控作出公开回应，Fine M-Tec 也未公开确认相关说法。