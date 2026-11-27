IT之家 11 月 27 日消息，@央视军事 今天发布微博，宣布 12 月 7 日至 13 日在珠海举行的第 16 届中国航展上，我国陆军集中展出 6 类 24 型现役装备，首次设立室内展区，多款现役主战装备将集中亮相。

IT之家附上相关视频如下：

陆军此次参展主要包括室内展示、直升机飞行表演和室外装备静态展示 3 部分。首次设立的陆军室内展区将以装备展示、视频宣传、沉浸式文化体验等方式全面展示新型陆军形象。

其中，装备展示将基于典型作战链路，集中展示包括 100 坦克在内的 6 类 24 型现役主战武器及部分无人智能装备，体系展现陆军机动作战、立体攻防转型建设成效和无人化、智能化建设成果。现场还将设置陆军院校板块，全面展示陆军院校办学特色。届时将有陆航飞行员、特战队员在馆内进行讲解，与公众现场互动。

室内装备展示将基于典型作战链路，集中展示包括 100 坦克在内的 6 类 24 型现役主战武器，以及部分无人智能装备，体现陆军机动作战、立体攻防转型和无人化、智能化建设成果。

直升机飞行表演方面，陆军将出动直-10、直-20、直-20T 三型直升机进行动态展示，其中直-20T 为首次亮相中国航展。表演将围绕实战化课目，搭载突击队员和地面装备开展多机协同，模拟要点夺控中的火力打击与机降突击行动。

直-20T 的正式全称叫做“直-20 突击直升机”。作为兼具火力突击能力和机降运输能力的新型直升机，直-20T 在直-20 通用直升机的基础上进行加装改进，有效填补了我军在攻运结合型直升机领域的空白。

室外装备静态展示方面，将陈列上述三型直升机，并随装展示火箭发射器、空地模拟导弹、空空模拟导弹及悬挂座椅等配套装备，供观众近距离观摩。航展期间，陆军还将组织打卡互动和文创产品发放等活动。

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