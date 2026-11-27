IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展期间，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏与小鹏机器人 IRON 共同巡展。

据新浪科技报道，何小鹏谈到“何时进入海外市场”：“在中国市场交付后一个季度，我们就会进入欧洲。有 500-1000 名海外的合作伙伴都在问我什么时候到欧洲卖。我觉得我们先在中国市场交付，过一个季度再往海外出口。”

何小鹏强调：“IRON 的研发、安全、数据隐私等方面，我们都是考虑了中国和欧洲等多个国家及区域，同时来做开发。”

2026 广州车展期间，小鹏 IRON 人形机器人亲自主持了小鹏的发布会。何小鹏表示，这可能是历史上第一次由机器人在车展进行新车发布。

IT之家注意到，小鹏 IRON 机器人在 2026 广州车展首次上岗，多台机器人在现场接待、导购、导览，用户可以直接和 IRON 近距离互动。

小鹏 IRON 正在进入上市准备的最后阶段，计划 2027 年 1 月进入硬件量产，2027 年第二季度正式对外发布。

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