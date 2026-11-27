IT之家 11 月 27 日消息，极摩客 (GMKtec) 现已在电商平台开售 M10 迷你主机。该型号基于 AMD 锐龙 5 6600H 处理器，板载 24GB LPDDR5-4800 内存，无存储款售 2899 元。

M10 三维 114×106×42.5 (mm)，质量约 430g；配备热管 + 涡轮风扇散热系统，支持 45W 峰值功率、40W 持续功率；兼容 VESA 壁挂规范。

该迷你主机内置 3 个 M.2 SSD 盘位，分别为 2280 (PCIe Gen4 ×4)、2280 (PCIe Gen4 ×4 / SATA)、2242 (SATA)；配备联发科技 MT7922 无线网卡，支持 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.2。

其正面提供 2 个 USB-A 10Gbps；反面提供 1 个 USB-C 40Gbps、1 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-A 480Mbps、2 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 2.5GbE RJ-45、1 个 3.5mm 音频插孔。

该迷你主机可选 4 种存储配置，定价情况如下：

0：2899 元；

256GB：3199 元；

512GB：3499 元；

1TB：3899 元。

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