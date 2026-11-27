IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展上，全新梅赛德斯-奔驰智混 CLA 车型正式上市。新车推出两款车型，官方指导价为 22.9 万至 28.56 万元，限时专享价为 19.9 万至 24.56 万元。

新车延续纯电版 CLA 的设计风格，搭载奔驰全新 48 伏混合动力系统，并配备 Momenta R7 世界模型及豆包 AI 大模型。

外观方面，全新智混 CLA 基本延续纯电版车型的设计，采用轿跑车身轮廓和 GT 风格车尾，配备无框车门及隐藏式门把手。前脸采用封闭式星光矩阵格栅，内部设有 142 颗可独立点亮的星徽呼吸灯，格栅边框支持发光，中央三叉星徽也可点亮。新车前后灯组均融入三叉星徽元素，尾部采用贯穿式尾灯设计。

IT 注意到，新车还配备全景式天幕，官方称其可隔绝 99.9% 的紫外线和 98.3% 的红外线。

智能化方面，全新智混 CLA 搭载奔驰 MB.OS 架构，配备由奔驰与 Momenta 共同打造的城区及高速领航辅助驾驶系统，基于 Momenta R7 世界模型，支持「车位到车位」辅助驾驶功能。

智能座舱方面，新车搭载融合豆包 AI 大模型的奔驰虚拟助手，支持多指令交互及情绪识别，并支持整车软件持续 OTA 升级。

动力方面，全新智混 CLA 搭载全新电气化混合动力单元，由 M 252 四缸涡轮增压发动机、电气化 8 速双离合变速箱及 48 伏锂电池组成。其中，集成于变速箱内的智能电机最大功率为 22kW，峰值扭矩为 200N·m，支持纯电滑行。官方公布的新车综合油耗最低为 4.91L/100km。

安全方面，奔驰介绍，全新智混 CLA 已完成超过 175 次实车碰撞测试。其中，奔驰还开展了两车时速均为 56km/h 的十字路口双量产车行驶中高速碰撞测试，以模拟真实道路交叉路口事故场景。测试结果显示，两辆车的乘员舱结构均有效保护了乘员空间，安全系统按照预期正常工作。

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