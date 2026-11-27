IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展上，全新梅赛德斯-奔驰 G 400 正式上市，官方指导价 152.3 万元。

作为 G 级家族的新成员，新车在造型上与在售的 G 500 保持一致，最大的变化在于搭载了配备 48V 轻混系统的 M256 3.0T 直列六缸发动机。

外观方面，新车保留了经典的“方盒子”造型、圆形头灯、发动机盖梯形转向灯、外露车门铰链与尾门备胎罩，呈现出原汁原味的硬派越野审美。

内饰延续了以越野为中心的设计思路，标配双 12.3 英寸高清显示屏并升级为触控式中控屏。后排提供两块 11.6 英寸屏幕的 MBUX 高端娱乐系统，音响升级为 Burmester 3D 环绕立体声并支持杜比全景声。

新车新增无钥匙进入与一键启动，只需按下机械门把手按键即可解锁。同时，车辆首次搭载基于 360 度摄像头的“实时越野路面影像”，可在中控屏显示机盖下方的路面视野。新车还新增“数字越野座舱”按键，一键即可调出地平线、海拔、转向角、差速锁状态等专业数据。

底盘与动力部分，全新 G 400 依然采用非承载式车身结构，并搭载标志性的三把机械差速锁。3.0T 直列六缸发动机匹配 48V 轻混系统，确保了硬核的越野基础与动力响应。

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