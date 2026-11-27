IT之家 11 月 27 日消息，近期，部分自媒体在抖音、小红书、微信等平台发布“新版九年级下册《道德与法治》教材封面人物有六根手指、正文存在错字别字、漏字、病句”等信息，引发关注。对此，教育部官方公众号转发“全国教育辟谣”文章称，网传教材均为盗版，正版尚未出版。

“全国教育辟谣”表示，经相关部门核查，网传视频、图片中展示的标称“2027 春季九年级下册人教版”（道德与法治、语文、历史）统编教材均为冒充人民教育出版社教材的盗版图书。

此类盗版教材存在的问题包括：仿冒出版社名称：网传图书封面印有“人民义务教育出版社”，正版应为“人民教育出版社”。图片说明：网传盗版图书封面画面，显示涉事图书封面标注“人民义务教育出版社”。书号及版权页异常：涉事图书书号无法核验，版权页信息残缺，不符合正规出版物要求。

此外，此类书籍盗版特征明显，存在网传“六指封面”、纸张薄脆、油墨刺鼻、字迹重影等问题，与已查处的盗版教材“扫描制版、胶印翻印、多店轮换、卖完即关”特征高度吻合。

截至目前，新版九年级下册教材尚未正式出版，按教学用书计划于 2027 年春季开学前配发。网传所谓“新版教材已开卖”“抢先版”均不属实。

据介绍，2022 年 3 月，教育部启动了义务教育道德与法治、语文、历史统编教材修订工作，至 2027 年春季完成所有年级替换。按“课前到书、人手一册”要求，九年级下册道德与法治、语文、历史正版教材将于 2027 年春季开学前通过各地教育部门、学校统一配发到位。

目前，新版九年级下册教材仍未正式出版，尚未进入零售环节。“全国教育辟谣”称，请广大家长不要轻信“2027 春季”“彩色抢先版”“内容与正版一样”等营销话术。教材配发以学校统一发放和新华书店等正规渠道为准；如果线上购买教材，可从人民教育出版社官方店铺、新华书店官方店铺购买。其他店铺所谓“新版”“抢先版”均存在风险。