IT之家 11 月 27 日消息，据 Vista 看天下今日报道，海康威视近日下发全员通知，将取消原有的 996（大小周）工作模式，试行新的 965 工作新规。报道称该事件引发大量内部争议，多位海康威视内部人员直言，早晚餐补没了，员工称每月少 3,000 元。

截至IT之家发文，“海康威视取消大小周遭员工抵制”话题已登顶微博热搜。

对此，海康威视回应上海证券报称，此报道不属实。海康威视持续努力营造良好的职场环境，反对以在岗时间替代价值贡献的无效“内卷”。

海康威视称，一方面，公司坚持“反内卷”、追求有效益的增长：通过文搜等大模型技术应用，既提升了解决问题的效率，也开辟了用新技术破解“老大难”痛点的新增长点；通过观澜编码技术，在同等效果下显著提高用户存储空间使用率，节约存储投入成本。另一方面，公司抓住了机器视觉、红外热成像、智慧存储等产品线的增长机会。

IT之家查询财报获悉，海康威视作为智能物联和安防视频监控领域的龙头企业，2026 年第三季度营业总收入 272.22 亿元，同比增长 13.71%；归母净利润 50.16 亿元，同比增长 36.97%。

海康威视于 3 月 27 日向客户及合作伙伴发布《产品调价公告》，宣布将对部分产品价格进行调整。公告显示，近期全球供应链环境持续波动，内存、PCB、贵金属等核心原材料价格大幅上涨，导致公司产品生产成本显著增加。

今年 6 月，蓝鲸新闻援引知情人士消息称，海康威视已向经销商下发硬盘调价函，自今年 7 月 1 日起，公司硬盘产品价格进行同步上调。