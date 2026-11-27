IT之家 11 月 27 日消息，华硕旗下 ProArt Display OLED PA27UCDV 显示器现已在京东上架，定价为 5699 元，将于 12 月 4 日 20:00 发售。

该显示器为 26.5 英寸 4K HDR 型号，原生分辨率为 3,840 × 2,160，画面比例为 16:9，采用 QD-OLED 面板与 LuxPixel 技术（用于减少眩光和反射）。最高刷新率为 120 Hz，DCI-P3 色域覆盖率为 99%，色彩准确度标注为 Delta E < 1。华硕称其峰值亮度最高达 1,000 nits。

该显示器配备小尺寸底座（6mm 厚度），支持-5°~23° 俯仰调节、±30° 左右旋转、±90° 垂直旋转以及 130mm 高度调节，支持 100×100mm VESA 壁挂。

在连接规格方面，PA27UCDV 配备 2 个雷电 4 接口，单个接口最高提供 140 W Power Delivery 供电。显示器还支持雷电菊链连接，可将多台显示器串联；接口还包括 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 with DSC 和内置 USB 集线器。

此外，该产品内置 Auto KVM，可让多台已连接设备共用同一套键盘和鼠标，同时还支持苹果 Mac 色彩模式。

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