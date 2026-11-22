IT之家 11 月 22 日消息，据中国台湾地区媒体《民报》近日报道，今年 PC 价格持续上涨，进入第四季度，涨价幅度已经逐渐来到消费者可接受的极限。部分民众宁可延后换机，等到非换不可才掏腰包。

IT之家从原报道获悉，华硕联席 CEO 许先越近日在法人说明会表示，公司也可能无法 100% 将内存涨价的幅度，完全反映在产品终端售价上。

对于价格敏感的中低端 PC 市场，华硕开始在产品参数找出路。许先越指出，如果内存价格全部反映到售价，消费者的换机欲望可能进一步下降。因此公司考虑调整部分中低端机型的内存配置，将原本的 16GB 调整为 8GB，以控制成本并维持价格竞争力。

至于 8GB 内存能否流畅使用，华硕称已经与微软密切合作，通过操作系统调整，希望 8GB 内存机型仍能维持可接受的使用体验。华硕目前评估认为该方案具备可行性，但对于同时打开大量标签页、视频会议和多个应用程序的消费者而言，8GB 可能比 16GB 更容易碰到性能限制。

此外许先越预估，明年全球 PC 市场出货量将同比下降 10-15%，上半年衰退幅度较大，下半年才有机会逐步回升。内存等零部件涨价已冲击厂商定价策略，以及消费者购机意愿，市场调整恐怕还要继续几个季度。