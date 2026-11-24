IT之家 11 月 24 日消息，华硕 (ASUS) 旗下 ROG Strix XG27ACMSR 显示器现已在京东上架，该型号是华硕日益庞大的三模显示器阵容的一部分，支持 QHD 360Hz / FHD 420Hz / HD 640Hz，国行定价为 2199 元，将于 11 月 27 日首销。

XG27ACMSR 基于 27" Fast IPS 雾面面板；亮度 400nits，对比度典型值 1100nits；灰阶 (GtG) 响应时间低至 0.3ms；色域 100% sRGB / 95% DCI-P3；支持 ELMB SYNC。

其配备 1 个 DisplayPort 1.4 (HBR3)、1 个 HDMI 2.1 (FRL6)、1 个支持 DisplayPort Alt 与 15W USB PD 输出的 Type-C；配备 1/4" 三脚架座，原装支架允许四向调节，兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范。

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