IT之家 11 月 27 日现场消息，支付宝车载助手 3.0 今日正式发布，带来全新能力升级，实现车内发起、车外交付；开口即办、开口即付。

根据官方演示，用户可以直接和车机说出需求，比如点外卖、付充电费、付高速费，都可以说一句“确认支付”实现，无需掏出手机进行操作。

车载助手 3.0 上线声纹核身支付，用户授权后，语音就能完成车主的身份核验和支付确认。付款不用动手点，行车更安全。

此外，蚂蚁集团 APASS 可信授权能力，对服务账号和授权凭证进行独立加密保护。AI 只能在车主授权范围内调用服务，车主也可以随时查看、调整或撤销授权。

目前，已有 80 多个汽车品牌与支付宝车载助手 3.0 达成定点合作，比亚迪、理想、奇瑞、神行者、东风奕派、东风风神、深蓝、北汽极狐等品牌的相关车型陆续量产交付，极氪等多个品牌将在广州车展后启动 OTA 升级。

支付宝官方表示，要让汽车成为连接真实生活服务的重要空间，通过产业多方协作，共创下一代智能座舱。

支付宝 A.I. Car 联盟在发布会上正式启动，目标让每台车都成为车企经营的第一阵地。

IT之家在发布会现场了解到，北汽将和支付宝共同打造 A.I. Car 新车型，带来软硬一体定义座舱，从 PPT 来看是一款银色的轿车。

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