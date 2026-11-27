IT之家 11 月 27 日消息，据新浪科技今日报道，支付宝车载助手 3.0 发布会举行。会上，支付宝事业群总裁吴敏芝自上任以来首次公开亮相。

她表示，AI 已经走向了价值验证的下半场，它的价值不仅仅在于模型本身，而在于它能够真实的在应用场景中被兑现，带来增量的价值。

吴敏芝还表示：“我们看到，随着模型能力和智能体的发展，AI 已经从能对话走向了会办事，所有的产品都值得再做一遍，所有的场景也值得再做一遍。”

她指出：“我们认为智能座舱将深度连接物理网络，这正是智能体座舱下一程的方向。当在智能座舱迈向下一个阶段时，我认为有两个东西是不可或缺的，那就是可靠可信的服务供给和支付能力，用户能不能相信 AI 技术需要有一个载体来承载。”

IT之家注意到，蚂蚁集团 CEO 韩歆毅今年 9 月发布全员信，宣布支付宝进行组织调整与人事任命，以加速布局智能体商业。根据调整，支付宝事业群、数字支付事业群和芝麻信用事业部将“会师”，组建全新的支付宝事业群。吴敏芝将担任新支付宝事业群总裁，并兼任蚂蚁 CPO。

公开资料显示，吴敏芝于 2021 年 8 月加入蚂蚁集团。在加入蚂蚁之前，吴敏芝在阿里巴巴集团任职 20 余年，曾在 B2B 多个业务模块工作，负责诚信通、Golden Supplier、国际业务、1688 平台、村淘等。自 2012 年至 2021 年，吴敏芝先后担任阿里巴巴国际贸易事业群总裁，B2B 事业群总裁，首席客户官兼总务线（行政、置业、采购）资深副总裁，有丰富的互联网行业从业经验。

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