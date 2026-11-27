IT之家 11 月 27 日消息，市场监管总局今日宣布对雅迪、台铃、爱玛、新日、小刀、绿源、金箭、九号、小牛、绿佳、绿驹、立马、极跃、赛鸽、极核等 15 家电动自行车企业进行集中约谈。

约谈指出，近期市场监管总局组织对电动自行车企业开展强制性产品认证（CCC 认证）全覆盖飞行检查，发现有关企业质量主体责任落实不到位，质量保证能力欠缺，产品一致性管控不严，部分企业存在违反强制性国家标准出厂销售不合格产品的情况，扰乱市场秩序，侵害消费者合法权益，给人民群众生命财产安全带来风险隐患。

约谈要求，电动自行车企业要严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国认证认可条例》《强制性产品认证管理规定》等法律法规和规章要求，切实落实主体责任，抓紧抓实问题整改，严格执行“一车一池一充一码”标准规定和产品一致性管控要求，切实提升质量管理水平，坚决防止不合格产品流入市场；要主动做好售后服务，不得推诿责任、不得误导消费者无牌上路行驶、不得要求折价退车、不得以证书很快恢复等为由拒绝退车，经调查分析认为存在缺陷的产品，应当立即实施召回，切实保障消费者合法权益。

市场监管部门将坚持严管严治、一严到底，坚决依法查处违法违规问题，维护 CCC 认证制度的严肃性和公信力，守牢产品质量安全底线。