IT之家 11 月 27 日消息，国铁集团今日宣布，安徽巢马、淮蚌、淮阜高铁开通运营，长三角铁路营业里程超 1.58 万公里、高铁里程突破 8500 公里。

IT之家注意到，巢马高铁西起巢湖东站，向东经马鞍山市含山县、和县、当涂县、经开区、雨山区、花山区等地，东至马鞍山东站，新建正线全长约 61 公里，设计时速 350 公里。

沿线设巢湖东、含山、郑蒲港、马鞍山南、马鞍山东 5 座车站，其中含山、郑蒲港、马鞍山南为新建车站，其余为既有车站。

淮蚌高铁北起淮北北站，向南经淮北、宿州、蚌埠三市接入蚌埠南站，新建正线全长约 161 公里，设计时速 350 公里。

沿线设淮北北、淮北西、宿州西、双堆集、固镇南、蚌埠南 6 座车站，其中淮北西、宿州西、双堆集、固镇南为新建车站，其余为既有车站。

淮阜高铁东起淮蚌高铁双堆集站，经亳州市蒙城县、利辛县、阜阳市颍泉区接入阜阳西站，新建正线全长约 142.5 公里，设计时速 350 公里。

沿线设蒙城、利辛、颍泉北、阜阳西 4 座车站，其中蒙城、利辛、颍泉北为新建车站，阜阳西为扩建既有车站。

据官方介绍，巢马、淮蚌、淮阜三条高铁的开通，将构建起联通合肥、南京都市圈以及长三角中心城市的多路径快速通道，大幅压缩皖北、皖江城市间时空距离，对打造“轨道上的长三角”，服务长三角一体化发展、长江经济带发展等具有重要意义。