IT之家 11 月 27 日消息，小米汽车今日正式发布 Xiaomi Auto World Model 2.0（小米汽车世界模型 2.0）。

官方称小米汽车世界模型 2.0 进一步将多视角视频生成、物理交互建模、三维场景重建与动作建模连接起来，为辅助驾驶和具身智能统一因果世界模型带来新的范式。

据介绍，模型支持 1—7 路摄像头视角，训练语料规模达到 1,260 万段视频片段，并展示了从辅助驾驶、机器人场景生成，到闭环仿真与 World Action Model 的多项结果，在多个主流基准测试中全面取得 SOTA，并已在小米汽车合成数据、仿真测试等核心场景完成业务落地应用。

在 PAI-Bench-G 评测中，世界模型 2.0 的驾驶视频生成质量评分为 78.0，机器人视频生成质量评分为 77.1，均为项目主页所列对比方法中的最高分。

在感知理解任务上，世界模型 2.0 同样获得对比方法中最佳的指标结果。相比于前 SOTA 方法 VGGT-World，世界模型 2.0 在不同的数据序列上均取得最优结果，说明它不只在特定的数据序列上表现好，对其他数据序列也有很强的泛化能力。

在闭环训练任务中，使用世界模型 2.0 作为策略模型的世界模型仿真器，通过对策略模型预测的动作序列进行实际推演与奖励反馈，可以大幅提升策略模型的各项安全指标。在 1,000 个闭环仿真场景中，E2E-WM-RL 方案的碰撞率为 0.4%，相比 ST-JEPA-E2E 的 1.2% 大大降低；场景完成率达到 96.3%，高于对比方案的 95.2%，取得更优结果。

世界模型还可以为世界动作模型提供环境动态和未来状态信息。在 NAVSIM v1.1 navtest 实验中，引入因果世界模型条件后，驾驶策略 PDMS 由 Base 模型的 94.9 提升至 95.3。

在 LIBERO Plus 机器人策略评测中，项目报告的加权平均成功率为 75.0%。其中，机器人相关任务成功率为 74.7%，语言相关任务为 95.3%，光照相关任务为 97.5%。

WorldRec2.0 在公开的 Waymo 数据集上，全面领先此前 SOTA 方法 WorldRec1.0 与 DGGT，PSNR（衡量重建精度的核心指标，越高越好）达到 25.81。