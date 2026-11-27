IT之家 11 月 27 日消息，据“网信中国”微信公众号消息，国家网信办等 11 个部门印发《分布式数字身份互通互认应用规定》（国信办发文〔2026〕9 号），明确国内分布式数字身份的注册、签发、验证与互通规则，自 2027 年 3 月 1 日起施行。

规定明确，分布式数字身份是基于区块链等分布式技术、支持用户自主管理身份信息的新型数字身份，由标识符、密钥、可验证凭证和可验证声明构成，可用于数字账户管理、登录认证、数据授权等场景，旨在解决跨地域、跨行业、跨平台身份互通互认问题。

据规定，分布式数字身份公共服务依托分布式数字身份链（下称“身份链”）提供，身份链由国家网信部门授权单位运营，是基于国家区块链网络建设的可信基础底座。分布式数字身份分为境内身份和境外身份，相关主体可自愿通过身份链注册，经权威身份认证机构核验后签发。

境内身份的签发渠道按主体类别划分：

个人用户：由国务院公安部门依托国家网络身份认证公共服务等渠道核验身份，通过身份链签发；

机关事业单位：向中央机构编制管理部门申请身份数据核验；

法人及其他组织机构：向统一社会信用代码管理部门申请身份数据核验；

工业设备及物品：由国务院工业和信息化部门依托工业互联网标识解析体系注册、核验。

可验证凭证方面，机关、企事业单位、社会团体等机构可作为签发机构接入身份链；用户可申请承载特定属性的可验证凭证，也可自行签发数据授权凭证、业务代办凭证。验证方可经身份链验证凭证的真实性与有效性，用户可自主申请、持有、使用和停用相关身份与凭证。

IT之家注意到，规定还鼓励多类场景互通：数字人民币身份与分布式数字身份服务互通互认，税务网络可信身份、交通运输电子票证、海关公共服务、公共资源招投标身份认证可与分布式数字身份结合，并鼓励其在智能体身份标识上的应用。

在用户权益方面，应用服务机构不得将用户身份标识符与其在该机构的其它账号数据做非必要映射、关联或归集，不得将身份验证行为数据用于用户画像、精准营销等非身份认证目的的跨场景关联分析，并应遵循最小化信息收集原则。