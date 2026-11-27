IT之家 11 月 27 日消息，微信安全中心现已公布 2026 年 11 月朋友圈热度谣言榜，涉及“监管要求基金公司上报全部产品 AI 敞口”“车辆召回”等。IT之家整理相应内容如下：

01 社保断缴三个月账户清零？

近期，有传言称“社保断缴超过三个月，之前交的钱清零”，引发关注。

真相 该传言系典型的“旧谣新传”，所谓“清零”说法并不准确，参保人已缴纳的社保权益不会凭空消失。 养老保险断缴后，参保记录不会清零。社保经办机构会留存基本养老保险关系，保存全部参保缴费记录，个人账户储存额持续计息，已缴纳的养老保险费用不会作废。断缴只会放缓“累计时长”的积累，不会清除已有的缴费记录。 医保断缴主要影响连续缴费年限核算与医保待遇享受，医保个人账户的钱是不会清零的。多地政策规定，医保断缴超过 3 个月后续保，会被视为重新参保，连续缴费年限重新计算，并且有 3 到 6 个月的等待期，等待期内无法享受医保报销。因此，社保尽量不要断缴。如若已经断缴也不必恐慌，个人账户资金、累计缴费年限都不会丢失，找到新单位后续缴即可。 （中国劳动保障报）

02 车辆因存在安全问题，正在被厂家召回？

近期，北京、湖南等多地车主收到短信，称其购买的车辆因存在安全问题，正在被厂家召回。短信中显示的车主姓名、所购车辆型号、车牌等信息均准确无误，导致相关车主收到信息后便登录所谓“官网”网址与“客服”进行沟通。

真相 所谓的“召回短信”，实际是不法分子精心策划的一场骗局。“客服”假意提出 3 种召回方案，但前两种均要到距离车主所在城市较远的指定 4S 店进行维修，车主便只能选择线上办理这一渠道，再通过“客服”一步步诱导操作，最终造成账户金额损失的结果。 目前，多家涉事车企已先后发布辟谣声明，明确这些所谓的召回通知及所附文件均非官方发布。 （“上海网络辟谣”“南方日报”“湖南网络举报”微信公众号）

03 养老保险缴够 15 年就能坐等退休？

近期，“养老保险缴够 15 年就可以退休，不用再交钱了”的消息在网络流传。

真相 福建省厦门市人力资源和社会保障局对此予以辟谣。若轻信这一说法而停止缴费，到退休年龄时，可能因缴费年限不足而无法按时领取养老金。 根据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》，自 2030 年 1 月 1 日起，职工按月领取基本养老金的最低缴费年限将从 15 年逐步提高至 20 年，每年提高 6 个月。最低缴费年限与退休时间直接挂钩，而非固定不变。 以下三类人群尤其需要注意，只缴满 15 年并不够，需继续缴费：1970 年 1 月及以后出生的男性（按 60 周岁退休时间已在 2030 年后）、1975 年 1 月及以后出生且原法定退休年龄为 55 周岁的女性，以及 1980 年 1 月及以后出生且原法定退休年龄为 50 周岁的女性。 （厦门日报）

04 上海和平饭店 6 人消费 51 万元？

近期，有网友晒出上海和平饭店“51 万天价酒水账单”，引发关注。

真相 上海市公安局黄浦分局就此发布通报。经查，外省市一家互联网酒类销售公司负责人赵某某为博取关注、提升销量，组织王某某、董某、董某某等人利用 AI 软件篡改和平饭店账单金额、替换酒水信息，制作虚假视频在网络散播，借和平饭店的品牌知名度捆绑营销自家酒水。 目前，警方已抓获 15 名涉案人员。其中赵某某等 4 人被依法采取刑事强制措施，其余 11 人被依法给予行政处罚。 （红星新闻、上海市公安局黄浦分局）

05 江苏南京一医生被刺伤身亡？

近期，一则“南京医生张明磊被刺伤身亡”的帖文在网上流传，帖文还称“11 月 9 日将在南京军魂国烈士陵园举行遗体告别仪式”。

真相 经属地卫健部门核实，该市卫生系统没有名叫“张明磊”的医生，也未发生因医患纠纷导致医生被刺伤事件。经属地退役军人事务局等单位核实，没有文中所提的“南京军魂国烈士陵园”。相关部门将依法依规对造谣人员进行查处。 （“南京网络辟谣”微信公众号）

06 监管要求基金公司上报全部产品 AI 敞口？

近期，有网传消息称，“监管要求基金公司上报全部产品 AI 敞口”相关信息，引发关注。

真相 11 月 18 日，中国证监会新闻发言人就相关信息答记者问。 证监会新闻发言人称，上述信息不属实。公募基金投资运作依照《证券投资基金法》等法律法规和基金合同约定进行，投资标的、投资比例由基金管理人按照基金合同和内部投资决策程序自主确定。中国证监会依法履行监管职责，未向基金管理人提出相关数据报送要求。 （“证监会发布”微信公众号）

07 多地禁用电动车挡风被？

近期，有网传消息称“多地禁用电动车挡风被，最高罚 500 元”。

真相 经检索多地的电动自行车管理法规，目前未明确规定电动自行车禁止加装挡风被，但相关管理规范划出了加装行为的边界。如，《江苏省电动自行车管理条例》规定：电动自行车不得加装车篷、车厢等改变外形结构、影响行驶安全的装置。今年施行的《北京市非机动车管理条例》规定：禁止加装车篷、车厢、座位、照明装置、高分贝喇叭等，同时禁止“其他影响通行安全的改装、加装行为”。 条例虽未明确规定电动自行车禁止加装挡风被，但地方性规定对加装有要求的，需严格遵守。 （“央视新闻”微信公众号）

08 多地气温-32℃，一天内温差近 50℃？

近期，部分手机用户反馈，系统自带天气应用显示北京、上海、青岛、开封等地 11 月 13 日的最低气温骤降至零下，如-28℃，-31℃，-32℃…… 部分城市同日最高气温仍维持在 15℃ 至 22℃，昼夜温差超过 50℃。

真相 经查询中国气象局官网、中国天气网等网站核实，11 月 13 日上述地区最低气温并未出现异常。中国气象局、中国天气等官方账号回应，断崖式跌到-32℃ 的情况不属实，11 月 13 日相关地方正常气温大多维持在十几摄氏度。即使厄尔尼诺事件已发展为有监测记录以来最强，也不会是-32℃。该异常气温实为手机系统数据错误所致。 （“中国气象”微信公众号、青岛新闻网）

09 成都禁鸣通告废止意味着可随意鸣笛？

近期，四川成都交管发布通告，废止原有机动车鸣喇叭管理通告。不少市民疑惑，这是否意味着以后开车可以随意鸣笛？

真相 对此，成都交警明确回应，并非如此。文件废止不等于鸣笛“解禁”。后续由生态环境部门联合公安划定禁鸣路段、时段，违规鸣笛将由交警依法查处。成都各地禁鸣管控范围，以属地现行有效公告为准，不能仅凭旧通告废止的消息自行判断。 （“四川举报辟谣”“四川日报”微信公众号）

10 感染流感获得的抗体比疫苗更天然持久？

近期，有传言称“感染流感获得的抗体比疫苗更天然持久”。