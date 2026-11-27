IT之家 11 月 27 日消息，小米澎程今日宣布 OTA 1.20 已经开始全量推送，本次更新主要适配 N70、N90 全系车型，涉及辅助驾驶、智能座舱与日常用车体验。

IT之家从官方公告获悉，辅助驾驶方面，城区领航辅助功能的使用体验得到优化：加减速更平稳，变道选道更准确，避障绕行的横纵向协同更连贯，路口左转、右转及合流的博弈能力提升。小爱行车播报取消了变道语音提示，减少辅助驾驶过程中的打扰。

城区领航辅助安全里程门槛由 300 公里降低至 100 公里，使用 ACC、LCC、HNOA 累计里程达到 100 公里即可解锁 CNOA。

高速领航辅助同步优化，对周边车辆的响应更平顺，减少急刹与顿挫，变道也更积极。“端到端辅助驾驶”升级更名为“全域领航辅助”，车位级领航功能覆盖更多热门商圈和写字楼，可领航直达电梯口、充电桩车位。

泊车辅助方面，车尾泊入时若检测到限高障碍物，车辆会先停下并提醒，确认无剐蹭风险后可点击“继续泊车”；车头泊入辅助的调转按钮由短按改为长按。

泊车辅助还提升了对前方凹坑、深沟等负向障碍物的识别能力，可提前发现并制动，路边水平车位泊入后车身更贴近路沿。寻位泊车遇到道路封堵时可规划绕行路线，并提供播报静音选项。上述限高避障功能适配 N90 Max 与 N90 Max 探索版，其余泊车功能适配 N70、N90 全系。

安全辅助新增安全车距提醒：人驾状态下自车车速大于 60km/h，且长时间与前车保持不安全跟车距离时，系统会对前车做浅红色标记。车道保持辅助与前向防碰撞预警的准确性也得到优化。

智能座舱新增音效调节页面，可调节音效、声场与均衡器，并提供无麦 K 歌和通透模式控制。

用车体验方面，小米澎程全系新增 iPhone 数字钥匙：用户可在小米汽车 App 中将 iPhone NFC 车钥匙添加至手机钱包，用 iPhone 或 Apple Watch 靠近 B 柱 NFC 感应区解锁、闭锁，靠近车内中控 NFC 感应区启动车辆，并支持数字钥匙分享。手机需为 iPhone 11 及以上机型，手表需为 Apple Watch Series 6 及以上机型。

此外，N90 Max 探索版新增投影幕布联动收起：投影幕布开启时，检测到任意前排座椅旋转向后会自动收起幕布。本次更新还优化了未登录账号的缓行模式重置逻辑、升降顶舱体验、小鹏超充桩兼容性、大坡度陡坡降场景下的安全带主动收紧，以及空簧保护提醒策略。