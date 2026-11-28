IT之家 11 月 28 日消息，IBM 正在停止为旗下咨询部门大多数职位提供美国工作签证及绿卡担保，部分持有 H-1B 工作签证或正在申请美国永久居留权（绿卡）的员工，需要在接受海外调岗和离职之间作出选择，相关离职安排将于 2026 年 12 月 31 日生效。

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据《Rest of World》报道，IBM 已向部分美国员工传达这一决定，要求他们在约三周内决定是否接受公司提供的海外职位。对于不愿接受外派的员工，公司将提供相当于三个月薪酬的离职补偿，并将 2026 年 12 月 31 日设为最后工作日。

此次调整涉及 IBM Consulting 部门。IT之家注意到，该部门在全球拥有超过 15 万名员工，但 IBM 尚未公布具体受影响人数，也没有披露其中有多少人目前在美国工作。

IBM 发言人向《Rest of World》表示，IBM Consulting 参与美国高技能人才签证项目，主要是为了弥补技能人才短缺。不过，过去几年公司参与此类项目的程度一直在下降。随着人才供应情况和客户需求发生变化，公司决定停止为大多数相关职位提供美国签证及绿卡担保。

海外调岗可能给员工带来较大的经济和生活变化。《Rest of World》援引匿名职场交流平台 Blind 上一名 IBM 员工的发言称，如果选择调往印度，薪酬可能下降约 80%。

《Rest of World》还查询了 IBM 招聘网站，截至 11 月 19 日，IBM Consulting 在美国以外地区共有 1278 个职位空缺，其中印度有 1125 个、新加坡有 23 个、英国有 18 个。美国本土则有 89 个相关职位空缺。不过，现有职位数量并不意味着所有受影响员工都能获得匹配的海外岗位。

HireMe 首席执行官 George Carrillo 表示，工作岗位迁移可能意味着整个家庭需要搬迁，影响配偶就业、子女教育、医疗保障以及多年生活规划。他认为，人力资源部门应提供明确的选择、截止日期和协调一致的支持。