IT之家 11 月 28 日消息，三名知情人士告诉路透社，美国空军旗舰云计算平台 Cloud One 遭黑客入侵，大量涉及战术、人事和后勤的敏感数据恐面临安全威胁。

其中两名知情人士称，入侵事件是在近一个月内对 Cloud One 进行系统升级时发现的，整个平台的运行因此受到影响。

至于黑客身份、入侵究竟波及多大范围，以及是否有数据被盗，目前均无法确定。美国空军回应称：“我们不对特定网络和系统的安全状况、漏洞或运行状态发表评论。我们持续采取审慎措施，保护美国空军部的信息、系统和任务执行能力。”

IT之家从报道中获悉，美国空军于 2017 年启动 Cloud One 项目，旨在提供一站式信息技术服务。平台整合微软、亚马逊、甲骨文和 Alphabet 四家运营商的资源，支持数十个应用程序，涵盖人事管理、薪资发放、后勤保障和维护等领域。

这些应用包括用于汇集北美各地防空雷达及其他来源数据的美国空军云端指挥控制系统，以及用于追踪全球 200 多个美国空军驻地炸弹和导弹情况的战区综合作战弹药系统。

Cloud One 项目原由科学应用国际公司（SAIC）担任总承包商，2026 年由莱多斯公司接手。据两名消息人士透露，Cloud One 是美军规模最大的云计算平台之一。其中一人直言：“这个平台遭到入侵可不是小事。”

一名消息人士透露，调查人员请负责美军网络作战的美国网络司令部介入，以评估入侵造成的损失。

入侵事件被发现后，美军多项工作受到影响。多名知情人士透露，长期以来，美军一直将后台管理应用程序向 Cloud One 迁移列为重点任务，目前这项工作已经被迫暂停。此外，Cloud One 上现有的应用程序也无法更新。

一名消息人士透露，黑客利用软件漏洞侵入 Cloud One 的控制平面。他将控制平面比作万能遥控器，理论上，黑客获得访问权限后便可查看军用飞机的运行状态或备件的调运情况，然而此次入侵是否涉及这些操作，暂时不得而知。